حيدر السايح: الوضع الوبائي في البلاد يتفاقم

العنوان – طرابلس

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح اليوم الجمعة، إن الوضع الوبائي في البلاد يتفاقم.

وأضاف السايح عبر حسابه على “فيسبوك” أن عدد الحالات في طرابلس وصلت إلى أكثر من 900 حالة لكل 100 ألف مواطن.

وأوضح مدير المركز أنهم كمركز يضعون الإطار العام وعلى البلديات والوزارات المعنية التقيد بتنفيذ هذه الإجراءات.

وأشار السايح إلى أن بلديات طرابلس الكبرى لديها السلطة التقديرية في تنفيذ كامل الإجراءات الاحترازية وكل وزارة تنفذ تلك الإجراءات كل وفق اختصاصه.

وأكد أنه في ظل نفاذ المشغلات والكوادر البشرية وبالرغم أن أوميكرون ليس شديد الشراسة ولكن نجد أنفسنا قد نعود للمربع الأول.

وأفاد أن قرارات قد تكون قاسية بعد اجتماع اللجنة العلمية غدا ويجب الالتزام من المواطن لأن مانراه في الشارع لا يعطي أي انطباع بأن هناك موجة رابعة تضرب البلاد.