“وليامز”: جميع المؤسسات الليبية تفتقر الشرعية الشعبية

أكدت المستشارة الأممية بليبيا ستيفاني وليامز، في تصريح لها اليوم الجمعة، أن الليبيين يريدون تحقيق الأمن والاستقرار لبلادهم.

ونوهت المستشارة الأممية في حديث لها على قناة العربية، بأن “الليبيين يتوقعون من ممثليهم في مجلس النواب الإيفاء بمسئولياتهم”، لكنها استدركت ذلك، واصفةً كافة المؤسسات الليبية حالياً بأنها “تفتقر إلى الشرعية الشعبية”.

كما لم يفت المستشارة الأممية أن تُجدد موقفها وموقف المجتمع الدولي من استمرار الوجود الأجنبي المسلح داخل الأراضي الليبية، وعبّرت عن ذلك بقولها إن “انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا كان طلباً سيادياً”.

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