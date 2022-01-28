رئيسة اليونان: اعتماد السفير الليبي نقلة مهمة للرفع من التمثيل الدبلوماسي

قدم السفير حمد المبروك، اوراق اعتماده، إلى رئيسة جمهورية اليونان، إيكاترينا ساكيلا روبولو، ليصبح بذلك رسمياً سفيراً مفوضاً فوق العادة بجمهورية اليونان.

وأعرب المبروك، خلال مراسم الاحتفالية رفيعة المستوى التى أقيمت بهذه المناسبة، بالقصر الرئاسي في أثينا، أمس الخميس، عن عمق علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور بينهما إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعبر السفير، لرئيسة اليونان، عن رغبة دولة ليبيا، متمثلة في المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، دعم هذه العلاقات وتعزيزها، في مختلف المجالات.

ونقل البشير خلال اللقاء، تحيات رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش إليها، وتمنياتهم لها بدوام الصحة، وللشعب اليوناني مزيداً من التقدم والازدهار.

ومن جانبها أعربت رئيس الجمهورية اليونانية، عن سعادتها بهذا اللقاء، والذى تعتبره نقلة مهمة للرفع من التمثيل الدبلوماسي، متمنية له إقامة طيبة، والنجاح في المهام الموكلة إليه، ونقلت من تحياتها، إلى رئيس المجلس الرئاسي، والقيادات السياسية فى ليبيا، متمنية لدولة ليبيا استمرار التقدم والتنمية والاستقرار.

يشار إلى أنه تم تعيين السفير حمد بشير المبروك، بقرار صادر عن المجلس الرئاسي رقم (37) لسنة 2021.