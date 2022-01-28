المسماري: مقتل 24 داعشيًا وأسر عنصر في معارك غرب القطرون

العنوان – بنغازي

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري اليوم الجمعة مقتل 24 داعشيا في معارك غرب القطرون في الجنوب الغربي.

وأكد المسماري في مؤتمر صحفي أنه تم خلال العملية أسر عنصر تابع لتنظيم داعش الإرهابي وفقدان أربعة عناصر من الجيش الليبي.

وأشار إلى أنه تم توجيه كل الإمكانيات للقضاء على بقايا “داعش” في الجنوب الغربي، موضحًا أن التنظيم الإرهابي يتحرك في مجموعات منفصلة على طول الحدود مع تشاد والنيجر والجزائر.

وأوضح الناطق الرسمي أن المجموعات التابعة لتنظيم داعش الإرهابي في الجنوب لها دعم من خلايا في دول الجوار.