إصابة 4 أطفال ووالدتهم نتيجة انفجار طلقة رشاش ببنغازي

بين ركام الحروب، ووسط الأحياء التي داهمتها البنادق واستقرت بين جنباتها ذخائر الحرب، مازال الضحايا المدنيون يدفعون ثمناً باهضاً وفواتير مثقلة بالدماء والألم، حيث طوى الليبيون ملف الحرب والصدام بينما حافظت الذخائر الصامتة المبعثرة في الأحياء السكنية والفضاءات المفتوحة على السجل مفتوحاً، حيث تتزايد الإصابات المتفاوتة ويتصاعد خطر مخلفات الحروب وانتشار السلاح المنفلت في عموم البلاد.

مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ببنغازي استقبل ظهر اليوم أربعة أطفال ووالدتهم، كانوا آخر ضحايا انفجار طلقة ذخيرة رشاش متوسط من نوع “14.5” في منطقة بودريسة.

الحادثة وقعت بعد أن قام أحد الأطفال برمي الطلقة التي لاتزال فعّالة في نار أبرمتها العائلة، لتنفجر الطلقة في وجه الأطفال وأمهم المتحلقين حول النار، مُخلّفة إصابات متفاوتة بين بسيطة ومتوسطة، حيث باشرت الفرق الطبية بتقديم الرعاية الصحية لهم.

وتزايدت في الآونة الأخيرة حوادث انفجار الذخائر ومخلفات الحروب، والتي أدت لمقتل عائلات بأكملها، بالإضافة لضحايا الرصاص العشوائي الذي بات يستعمل على نطاق واسع في المناسبات الاجتماعية منذ عام 2011.

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