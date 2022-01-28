مؤسسة النفط توقع اتفاقية مع منظمة الصحة لدعم مرضى السرطان

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط توقيع اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية لتعزيز ودعم الخدمات العلاجية للأطفال المصابين بالسرطان بدعم من شركائها الدوليين.
وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مصطفى صنع الله، أن توقيع الاتفاقية يهدف لدعم مستشفيات أطفال السرطان في ليبيا، إذ إن المؤسسة وشركاءها الدوليين، ايني وتوتال اينرجيز وربسول، تبرعوا بمبلغ 5 ملايين و700 ألف دولار لمنظمة الصحة العالمية لدعم علاج أطفال السرطان في مستشفيات طرابلس وبنغازي.
من ناحيتها، قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا، إليزابيث هوف، إن هدف منظمة الصحة العالمية هو منح الأطفال المصابين بالسرطان في ليبيا أفضل فرصة ممكنة للعلاج وعيش حياة سليمة.
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