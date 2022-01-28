مؤسسة النفط توقع اتفاقية مع منظمة الصحة لدعم مرضى السرطان

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط توقيع اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية لتعزيز ودعم الخدمات العلاجية للأطفال المصابين بالسرطان بدعم من شركائها الدوليين.

وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مصطفى صنع الله، أن توقيع الاتفاقية يهدف لدعم مستشفيات أطفال السرطان في ليبيا، إذ إن المؤسسة وشركاءها الدوليين، ايني وتوتال اينرجيز وربسول، تبرعوا بمبلغ 5 ملايين و700 ألف دولار لمنظمة الصحة العالمية لدعم علاج أطفال السرطان في مستشفيات طرابلس وبنغازي.

من ناحيتها، قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا، إليزابيث هوف، إن هدف منظمة الصحة العالمية هو منح الأطفال المصابين بالسرطان في ليبيا أفضل فرصة ممكنة للعلاج وعيش حياة سليمة.

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