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«الأرصاد»: أمطار ورعد على مناطق الشمال الشرقي خلال الـ 24 ساعة المقبلة

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار ورعد على المناطق الشمالية الشرقية، خلال الأربعة وعشرين ساعة المقبلة.

وتتعرض تلك المناطق إلى منخفض جوي مصحوب برياح نشطة وبادرة، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الجمعة.

ولفت البيان إلى تأثر الشمال الغربي بصورة أقل، حيث تكون الأمطار متفرقة فى معظمها، وخفيفة على الأغلب.

ونبه المركز إلى أن كميات تساقط الأمطار، من جيدة إلى غزيرة، على الشمال الشرقي، ينتج عنه جريان المياه بعض الأودية.

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بوابة الوسط

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