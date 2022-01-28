مكافحة الأمراض يوصي بإطلاق حملات تطعيم مكثفة لمجابهة الموجة القادمة لكورونا

العنوان – طرابلس

دعا المركز الوني لمكافحة الامراض إلى إطلاق حملات تطعيم مكثفة وتغيير استراتيجية التطعيم لمجابهة الموجة القادمة لوباء كورونا.

وأوضح المركز في توصيات نشرها عبر حسابه على “فيسبوك” أن استراتيجية التطعيم تتمثل في زيادة التركيز على الفرق المتنقلة بدل من المراكز الثابتة وذلك للوصول إلى النسبة المستهدفة للتطعيم.

وأكد على توسيع وتكثيف حملات التوعية وإجراء الاختبارات خصوصا في المناطق الشرقية والجنوبية، العودة لفرض الإجراءات الاحترازية في أماكن العمل ومراكز التسوق والأماكن العامة واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان الالتزام بها.

وطالب باستمرار دعم مراكز الفلترة والعزل لرفع القدرة الاستيعابية الفعلية, ودعم برنامج مكافحة العدوى بمراكز العزل ومراقبة عمل لجان مكافحة العدوى من قبل الجهات الحكومية.

وأكد على دعم ورفع كفاءة فرق الرصد والاستجابة السريعة و فريق إدارة المعلومات الخاص بالجائحة وذلك لتوفير المعلومات الوبائية بشكل يومي ومستمر.