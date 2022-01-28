سرقة 500 متر من الأسلاك الكهربائية بمنطقة النجيلة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن سرقة 500 متر من أسلاك الضغط العالي على خط “13”، من فرعية 27 بدائرة توزيع النجيلة التابعة لإدارة توزيع الجفارة.

وأوضحت الشركة في بيان، أن سرقة الأسلاك أدت لفقدان التغذية الكهربائية على نحو أربع محولات هوائية، ومحطة أرضية، وانقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المواطنين.

يشار إلى أن عمليات سرقة الأسلاك الكهربائية والاعتداءات على أصول الشركة شهدت تزايداً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، في الوقت الذي تعاني فيه الشركة من عجز في توليد الطاقة الكهربائية، الأمر الذي يدفعها لجدولة برنامج طرح أحمال يتجاوز 5 ساعات يومياً.

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