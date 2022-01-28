وكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان يدين محاولة اغتيال “حليمة البوسيفي”

العنوان – طرابلس

أدان وكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان محاولة اغتيال وزير العدل حليمة البوسيفي في طريق السواني.

ووصف مكتب الوكيل هذه الممارسات بالإرهابية الظالمة التي استهدفت البوسفي باعتراض سيارتها واستهدافها بالرصاص من قبل شخص مجهول.

واعتبر أن ذلك عمل إجرامي جبان الهدف منه المساس بمؤسسات الدولة الرسمية وإيقاف عجلة التقدم وإحباط عزيمة منتسبي وزارة العدل بصفة عامة.

وأكد أن هذا التصرف لن يثنينا عن مواصلة العمل والمثابرة وخدمة أبناء الوطن وتحقيق العدالة وإنصاف المظلومين.

ودعا كافة الأجهزة الأمنية المختصة بمتابعة الأمر والضرب بيد من حديد على مرتكب هذا الفعل الإجرامي وتقديمه للعدالة.

وكانت تعرضت وزير العدل حليمة البوسيفي لمحاولة اغتيال في طريق السواني قرب العزيزية عقب إيقافها من قبل مسحلين في سيارة واستهدافها بوابل من الرصاص.