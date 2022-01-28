بلدي أبو سليم يعلق الدراسة أسبوعا كاملا بسب أوميكرون – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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أعلن المجلس البلدي أبو سليم اليوم الجمعة تعليق الدراسة إعتبارا من غدا السبت ولمد أسبوع بسبب إنتشار متحور أوميكرون.

المجلس أوضح في منشور له على صفحته بالفيسبوك أنه نظرا لمقتضيات مصلحة ابنائنا الطلبة بالمدراس. ووفق المؤشرات المرتفعة والاحصائيات المعلنة من قبل المركز الوطني. للإصابات بفيروس كورونا المستجد عفاكم الله.

وتابع “وبالاشارة الى كتاب عميد بلدية أبوسليم الى مراقبة تعليم أبوسليم الذى يقضي بتعليق الدراسة. اعتبارا من يوم السبت الموافق 29 يناير أسبوعا كاملا. وذلك للحفاظ على سلامة ابنائنا الطلبة من هذا الوباء.وذلك للعمل فى رش وتعقيم المدارس فى نطاق البلدية.

وفي سياق متصل كشف مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح اليوم الجمعة. عن قرارات قد تكون قاسية بعد اجتماع اللجنة العلمية غدا السبت. نظرا لتفاقم الوضع الوبائي.

وشدد السايح على المواطنين ضرورة الالتزام قائلا :”لأن مانراه في الشارع لا يعطي اي انطباع بأن هناك موجة رابعة تضرب البلاد”.

‏وأشار مدير المركز إلى أن طرابلس وصل فيها عدد الحالات الى أكثر من 900 حالة لكل 100 ألف مواطن.

وقال السايح :”نحن كمركز نضع الإطار العام وعلى البلديات والوزارات المعنية التقيد بتنفيذ هذه الإجراءات”.

وأوضح. أن بلديات طرابلس الكبرى لديها السلطة التقديرية في تنفيذ كامل الإجراءات الاحترازية وكل وزارة تنفذ تلك الإجراءات كل وفق اختصاصه.

ولفت إلى أنه في ظل نفاد المشغلات والكوادر البشرية وبالرغم أن أوميكرون ليس شديد الشراسة ولكن نجد أنفسنا قد نعود للمربع الأول.