الدبيبة يكلف الوزراء بنشر المبالغ المالية المخصصة لوزراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي

كلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الوزراء بنشر تفاصيل المشروعات المركزية والمحلية وتحديدها بكل بلدية ، والمبالغ المالية التي خصصت لها ضمن ميزانية العام 2021، ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك تحقيقا لمبدأ الشفافية.

وجاء فى تعليمات الدبيبة التي أرسلها عادل جمعة وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة للوزراء: “نشير إلي ميزانية التنمية للعام المالي 2021 والتي تم فيها تخصيص مبالغ مالية لصالح وزاراتكم والجهات التابعة لحكم الميزانية العامة للدولة بهذا الباب ولإظهار طبيعة هذه المشروعات ماليا وفنيا وجغرافيا ونسب الإنجاز فيها”.

وتابعت التعليمات: “عليه فإن تعليمات رئيس الوزراء تقضي بعرض تلك المشروعات المركزية والمحلية وتحديدها بكل بلدية مرفقا بكافة بيانات المشروع ووضعه الفني والمالي ويتم نشرها فى كافة مواقع التواصل الاجتماعي على أن يتم نشرها منفصلة لكل بلدية وكذلك نشر المشروعات المركزية المنفصلة وذلك بهدف توضيح كافة المشروعات والمبالغ المالية التي تم تخصيصها تحقيقا لمبدأ الشفافية”.