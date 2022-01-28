المسماري: تصريحات الدبيبة ووزير داخليته حول العملية ضد “داعش” في القطرون استفزاز وكذب

العنوان – بنغازي

قال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري إن تصريحات رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ووزير داخليته حول العملية ضد “داعش” في القطرون مستفزة وكاذبة.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة أن هذه التصريحات هدفها التشويش على لجنة “5+5” واجتماعات الناظوري والحداد.

وأشار الناطق الرسمي إلى أن هناك شخص في الحكومة يمارس التضليل وكان زعيما يوما ما للإرهاب الإعلامي.

ولفت المسماري إلى أنه خلال الفترة الماضية حاول الدبيبة رشوة ضابط كبير بالقوات المسلحة للقيام بعمل ما في المنطقة الشرقية.

وأوضح الناطق الرسمي أن الدبيبة لايسيطر على معسكرات المليشيات ويدعي في نفس الوقت سيطرته على الوضع في الجنوب.

وأضاف المسماري أن الدبيية يحاول سرقة مجهود القوات المسلحة التي قطع مرتباتها لصالح حكومته العائلية.