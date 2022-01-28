“نيابة صرمان” تتولى إخلاء المساحة المخصصة للمنطقة الصناعية

باشرت النيابة العامة بنيابة صرمان الجزئية، إجراءات التحقيق في واقعة التعدي على العقار المخصص لغرض تشييد مبانٍ ومنشآت المنطقة الصناعية، الواقعة جنوبي مدينة صرمان.

وتولى وكيل النيابة صرمان التحقيقات، ومارس في مواجهة مرتكبي فعل التعدي عدة إجراءات، كان آخرها تنفيذ قرار إخلاء مساحة 400 هكتار من إجمالي المساحة المخصصة للمنطقة من شاغليها بالمخالفة لأحكام القانون.

كما تولى وكيل النيابة تحت إشراف رئيس نيابة الزاوية الابتدائية، مباشرة إزالة مظاهر التعدي كافة، وتمم إجراءات تسلم الهيئة العامة للمناطق الصناعية للموقع محل الإجراء.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي إنفاذًا لتوجيهات النائب العام، التي طلب من خلالها مباشرة إجراءات التحقيق في الواقعة، ضمن حملة تشمل وضع حد لمثل هذه التجاوزات في كافة المدن والبلديات.

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