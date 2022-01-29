تسليم أكثر من 2000 جواز سفر للمواطنين المقيمين بالخارج

أفادت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، بتسليم أكثر من 2000 جواز سفر للمواطنين الليبيين المقيمين بالخارج.

وأوضحت مصلحة الجوازات في بيان، أنه تم تسليم 942 جواز سفر خاصا بالمواطنين الذين تم تصويرهم بمحطة القاهرة، فيما تم تسليم مئة وثمانين جوازا بمحطة مارسيليا و64 جوازا بمحطة ميلانو و374 جوازا بمحطة لندن وستة عشر جوازا بمحطة روما و480 جوازا بمحطة إسطنبول و169 جوازا بمحطة أنقرة.

كذلك وأشارت المصلحة إلى أن باقي الجوازات سيتم تسليمها قريبا بعد أن يتم تجهيزها في حقائب من قبل مكتب الإصدار الخارجي بالتنسيق مع إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية.

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