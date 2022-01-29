وكيل وزارة الخارجية يؤكد بدء السفارة اليونانية في منح التأشيرات

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استقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية مراد احميمة اليوم الخميس سفير اليونان لدى ليبيا “إيوانيس ستاماتيكوس. لمناقشة سبل التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة.

وبحث الوكيل مع السفير بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، بدء السفارة اليونانية منح التأشيرات للمواطنين الليبين. ووضع آليات لتسهيل إصدار التأشيرات لمواطني البلدين .

وأكد حرص حكومة الوحدة الوطنية ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وفي سياق ليس ببعيد عقد وزير العمل والتأهيل علي العابد اجتماعاً مع وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية مراد احميمة. لمناقشة آليات تنظيم وترتيب دخول العمالة الأجنبية لليبيا. وفق اللوائح والقوانين والتشريعات النافذة والمعتمدة بالخصوص.

وحضر الاجتماع الذي عقد في العاصمة طرابلس كلا من ، رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب. اللواء يوسف عبد الله مراد، ومدير مكتب الاستخدام بالمواصلات وعدد من المسؤولين .

وفي ذات السياق التقى رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة الأربعاء مع مدراء ورؤساء الشركات الاستثمارية المملوكة للدولة الليبية بجمهورية تشاد. في مقر السفارة الليبية بأنجامينا، لمتابعة أوضاع الشركات والمشاكل والمعوقات التي تواجهها.

وقدم المدراء خلال اللقاء شرحًا مفصل عن أوضاع استثمارات الدولة الليبية في جمهورية تشاد. والنتائج المالية للشركات خلال الأعوام الأخيرة.

وفي سياق متصل دعا، رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء، إلى العمل على إنشاء لجان مشتركة بين ليبيا وتشاد. تضم خبراء البلدين في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية لتحديد الأولويات المُشتركة ووضع الآليات التنفيذية لها.

في حين جاء ذلك، خلال اجتماعه اليوم بالعاصمة التشادية انجامينا، مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي. الفريق أول محمد إدريس دبي.