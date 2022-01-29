الشاذلي: الشرق الليبي يشهد تطورا كبيرا بعد سنوات من الفوضى والإرهاب

أكدت المحامية التونسية وفاء الشاذلي، إن الشرق الليبي يشهد تطورا كبيرا مع استتباب للأمن وحضور قوي للدولة التي تبسط هيبتها بعد سنوات من الفوضى والإرهاب.

وقالت الشاذلي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن مصر تشهد قفزة نوعية ومبهرة على جميع المستويات والشرق الليبي يشهد تطورا كبيرا مع استتباب للأمن وحضور قوي للدولة التي تبسط هيبتها بعد سنوات من الفوضى والإرهاب”.

وأضافت:” رغم هذا يتجرأ بعض المرضى على رفع شعار يسقط العسكر” متابعا:” نعدكم بضم أصواتنا لكم إذا حققتم ماحققه العسكر”.