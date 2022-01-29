السائح عن أوميكرون: قرارات قد تكون قاسية بعد اجتماع اللجنة العلمية غدا

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الامراض دكتور حيدر السائح ، نظرا لتفاقم الوضع الوبائي، البلاد كما ترون أمامكم، طرابلس منطقة حمراء ووصل فيها عدد الحالات الى أكثر من 900 حالة لكل 100 ألف مواطن، وبذلك نحن كمركز نضع الاطار العام وعلى البلديات والوزارات المعنية التقيد بتنفيذ هذه الاجراءات.

وتابع السائح في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة24″، بلديات طرابلس الكبرى لديها السلطة التقديرية في تنفيذ كامل الاجراءات الاحترازية وكل وزارة تنفذ تلك الاجراءات كل وفق اختصاصه، وفي ظل نفاد المشغلات والكوادر البشرية وبالرغم أن اوميكرون ليس شديد الشراسة ولكن نجد أنفسنا قد نعود للمربع الأول.

وأوضح، أن قرارات قد تكون قاسية بعد اجتماع اللجنة العلمية غدا ويجب الالتزام من المواطن لآن ما نراه في الشارع لا يعطي اي انطباع بأن هناك موجة رابعة تضرب البلاد.