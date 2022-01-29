«العدل»: محاولة اغتيال الوزيرة حليمة عبدالرحمن هدفه إيقاف عجلة التقدم وإحباط عزيمتنا

أدان مكتب وكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان خالد نجم، محاولة اغتيال الوزيرة حليمة عبدالرحمن.

وبحسب بيان حمل «رقم 1 للعام 2022» على صفحة المكتب بموقع فيسبوك، فإن المكتب، قال إن سيارة اعترضت موكب الوزيرة، الجمعة، ثم خرج منها مسلح أطلق الرصاص تجاه الموكب.

وأضاف البيان، أن الهجوم وقع في منطقة السواني»، جنوب طرابلس، معتبرا العمل «إجرامي جبان، هدفه المساس بمؤسسات الدولة الرسمية، وإيقاف عجلة التقدم، وإحباط عزيمة منتسبي وزارة العدل بصفة عامة».

ودعا البيان جميع الأجهزة الأمنية المختصة، بمتابعة الأمر، والضرب بيد من حديد على مرتكب هذا الفعل الإجرامي، وتقديمه للعدالة.

وكان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، قد أعربت عن قلقها بالغ التقارير والمعلومات المتداولة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن واقعة تعرض وزيرة العدل، معلنة إدانتها واستنكارها حيال واقعة الاعتداء المسلح وإطلاق الأعيرة النارية الذي تعرضت له الوزيرة.