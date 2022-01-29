بدءًا من اليوم السبت.. تعليم عين زارة يعلق الدراسة لمدة إسبوع بسبب انتشار كورونا

أعلنت مراقبة التعليم عين زارة ، عن تأجيل الدراسة لمدة إسبوع بدء من اليوم السبت بسبب انتشار فيروس كورونا ولمدة إسبوع.

وقالت في بيان رسمي لها:” مدراء المدارس العامة والخاصة ورياض الأطفال، نظرا لعدد الإصابات المتزايدة بفايروس كورونا بين التلاميذ والطلاب والمعلمين، وحرصا منا علي سلامة الجميع ولأن سلامة الجميع تأتي في المقام الأول، عليه يتم تعليق الدراسة إعتبارا من يوم الغد السبت الموافق 29 .1. 2022م ولمدة أسبوع علي أن تعود الدراسة بداية الأسبوع الذي يليه الموافق 5 .2 .2022م “.

وفي وقت سابق، قال مدير المركز الوطني لمكافحة الامراض دكتور حيدر السائح ، نظرا لتفاقم الوضع الوبائي، البلاد كما ترون أمامكم، طرابلس منطقة حمراء ووصل فيها عدد الحالات الى أكثر من 900 حالة لكل 100 ألف مواطن، وبذلك نحن كمركز نضع الاطار العام وعلى البلديات والوزارات المعنية التقيد بتنفيذ هذه الاجراءات.

وتابع السائح في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة24″، بلديات طرابلس الكبرى لديها السلطة التقديرية في تنفيذ كامل الاجراءات الاحترازية وكل وزارة تنفذ تلك الاجراءات كل وفق اختصاصه، وفي ظل نفاد المشغلات والكوادر البشرية وبالرغم أن اوميكرون ليس شديد الشراسة ولكن نجد أنفسنا قد نعود للمربع الأول.

وأوضح، أن قرارات قد تكون قاسية بعد اجتماع اللجنة العلمية غدا ويجب الالتزام من المواطن لآن ما نراه في الشارع لا يعطي اي انطباع بأن هناك موجة رابعة تضرب البلاد.