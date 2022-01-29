شنبارو: إجراء انتخابات نزيهة صعب جدا بعد عجز الحكومة عن بسط سيطرتها

قال عضو مجلس النواب عمارة شنبارو، إن ترشح شخصيات جدلية للرئاسة كان سبب إيقاف العملية الانتخابية.

وأضاف شنبارو، في تصريحات صحفية، أن إجراء انتخابات نزيهة صعب جدا، لأن وزارة الداخلية لم تستطع بسط سيطرتها على كل المدن الليبية.

وتابع:” عدم بسط الحكومة نفوذها على كافة التراب الليبي يعتبر خللاً في إدارة عملها” متابعا:” عدم منع التزوير والخروقات الانتخابية، خصوصاً في المدن والمناطق النائية، مسؤولية الحكومة”

وأشار إلى أن المفوضية العليا للانتخابات لن تستطيع حماية مراكز الانتخابات بالمناطق النائية، وبالتالي ضمان شفافية العملية بها.

واستطرد:” من المفترض تغيير إدارة المفوضية عند كل عملية انتخابية، حرصا على شفافيتها”.