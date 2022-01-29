مني يول: ترجح اعتماد قرار تمديد ولاية البعثة الأممية بليبيا.. الاثنين القادم

رجّحت رئيسة مجلس الأمن الدولي السفيرة النرويجية مني يول، في تصريحٍ لها يوم أمس الجمعة، اعتماد قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا الاثنين القادم.

وأضافت “يول” أنها تتوقّع اتفاقًا بين أعضاء مجلس الأمن إزاء تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والتي تنتهي في الـ31 من يناير الجاري.

وكانت جلسة التصويت على قرار تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا قد تأجلت يوم الخميس الماضي بسبب تقديم روسيا مشروع قرار مضاد، بعد أن طرحت بريطانيا للتصويت مشروع قرار يُمدّد تفويض البعثة إلى الـ 15 من سبتمبر القادم.

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