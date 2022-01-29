بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 29 يناير 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 29 يناير 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء طقس بارد نسبياً على اغلب المناطق مع بقاء فرصة سقوط الأمطار على مناطق الشمال وخاصة الشمال الشرقي حيت تكون جيدة إلى غزيرة بدايةً من مساء اليوم على الساحل الشرقي و الجبل الأخضر.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا علي بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة علي بعض المناطق, واحتمال ظهور ضباب أخر الليل و صباح يوم الغد على مرتفعات الجبل الغربي .

الرياح: غربية إلي شمالية غربية معتدلة السرعة وتكون نشطة السرعة علي المناطق الساحلية .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (10-17) مْ .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: سقوط أمطار خفيفة إلي متفرقة من حين لأخر ومن المتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة بدايةً من مساء اليوم على المنطقة الممتدة من ( بنغازي – المرج – الجبل الأخضر حتى درنة ) تصحبها أحياناً خلايا رعدية واحتمال سقوط حبات البرد ( التبروري ).

الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون قوية أحياناً قد تصل سرعتها مساء اليوم على المناطق الساحلية إلى ( 60 ) كم /س.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (10-17) مْ ، وتسجل إنخفاض يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية إلي شمالية شرقية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (14 -18)مْ , وتسجل انخفاض يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (14- 17) مْ .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:36)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:03).