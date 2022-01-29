النائب العام: شركة الأعماق الأرضية قامت بأعمال تزوير والتواطؤ لتحقيق مكاسب غير مشروعة

قال مكتب النائب العام، إنه “بناءً على ما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة في شأن تحصيل شركة الأعماق الأرضية للمقاولات العامة على منافع مادية بالمخالفة للتشريعات النافذة”.

وأضاف في بيان له، باشر رئيس النيابة بمكتب النائب العام إجراءات التحقيق في واقعة تحرير مستندات تفيد بأن “الشركة آنفة الذكر قامت بإنجاز الأعمال المتعاقد على تنفيذها مع المجلس التسييري لبلدية صرمان على خلاف الحقيقة؛ وقد اسفرت إجراءات التحقيق على إثبات واقع التزوير؛ وإساءة استعمال سلطات الوظيفة؛ والتواطؤ مع ملاك الشركة المتعاقد معها لغرض تحقيق منافع غير مشروعة”.

وتابع المكتب، “بينما ترتبت بعض النتائج عن الإجراءات الاحتياطية المتخذة في مواجهة المتهمين ؛ أخصها رد مبلغ مالي قدره مائة وأربعة وتسعون ألف دينار حصلتها أداة التنفيذ دون وجه حق” .