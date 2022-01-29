الصول: تغيير الحكومة أصبح نهائيًا.. والترشح للجديدة الأسبوع الجاري

قال علي الصول، عضو مجلس النواب، إن تغيير حكومة الوحدة المؤقتة حُسم، مؤكدا أن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الحكومة سيفتح خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف الصول، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، أن الفترة التي يكلف بها رئيس الحكومة تتعلق بتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات ورفع القوة القاهرة التي حالت دون إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي.

وأكد الصول، أن الأمر يجب أن يكون وفق خطة زمنية محددة ومُحكمة، وكذلك يحدد المسار الذي سيتم الذهاب إليه، وما إن كانت الانتخابات الرئاسية أولا أم البرلمانية، أو حتى الاستفتاء على مشروع الدستور.

وشدد على أن جميع المسارات تتوقف على المسارات الأمنية والعمل الجاد على مسار المصالحة الوطنية.