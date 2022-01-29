رئيسة مجلس الأمن ترجح تمديد ولاية البعثه لدى ليبيا – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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أعربت رئيسة مجلس الأمن الدولي، السفيرة النرويجية مني يول، أنه من المرجح اعتماد قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا “أونسميل” الاثنين المقبل.

وقالت يول: “أتوقع أن يكون هناك اتفاق بين أعضاء المجلس، الاثنين المقبل. بشأن تمديد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أونسميل “.

والخميس، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مؤتمر صحفي. مجلس الأمن إلى “الوحدة والوضوح” بشأن تمديد ولاية بعثة “أونسميل”.

وفي سياق ليس ببعيد أفادت مصادر مسؤولة إلى تعرض موكب وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن إلى إطلاق نار. فور خروجها من منطقة السواني جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت المصادر في تصريح لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الجمعة، إن منطقة السواني محل سكنها. والوزيرة كانت في زيارة عائلية، ولكنها مقيمة في طرابلس. وعقب خروجها من السواني تعرض موكبها لإطلاق نار.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الوزيرة كانت بدون حراسات، وغالباً ما يرافقها ابن شقيقها، ولم تتعرض لأذى وصحتها جيدة.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة ستنشر بياناً تفصيلاً في وقت لاحق حول الواقعة.

ومن جهته، أكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة تعرض موكب وزيرة العدل لإطلاق نار بطريق منطقة السواني .

يأتي ذلك في وقت وصفت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز قرار إعلان القوة القاهرة على الانتخابات الرئاسية الليبية بأنه كان “سياديا”.

في حين شددت وليامز نقلا عن قناة العربية على الدول التي أرسلت قوات إلى ليبيا سحب قواتها احتراما لإرادة الليبيين.

‏وأوضحت المستشارة أن مفوضية الانتخابات عزت عدم إجراء الانتخابات إلى وجود عيوب في القوانين الانتخابية.

وأشارت إلى أن ‏ملتقى الحوار السياسي أضاف مهلة 6 أشهر لمعالجة مشاكل العملية الانتخابية. ‎