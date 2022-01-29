سفراء 6 دول: ندعم جهود تسهيل إجراء الانتخابات قريبا

أعرب سفراء ومسؤولون من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا وبريطانيا عن دعمهم القوي لجهود مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز لتسهيل عقد الانتخابات قريبا وبذلك تحقيق تطلعات 2.5 مليون ناخب ليبي.

جاء ذلك خلال استضافة سفير الولايات المتحدة ريتشارد نورلاند مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة وسفراءومسئولون من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا وبريطانيا بحسب تغريدة للسفارة الأمريكية بموقع “تويتر”.

وكان سفير الولايات المتحدة أكد أن بلاده تدعم بقوة اتباع مسار يمكن أن يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة وشاملة، ضمن الإطار الزمني الأصلي المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي.