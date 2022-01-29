الأرصاد تحذر من رياح على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت

حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية اليوم على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت، بينما تكون جنوبية جنوبية إلى غربية تتحول غدًا الى شمالية غربية على الساحل الممتد من الخليج الى طبرق تتراوح سرعته بين 25 و35 عقدة مع ارتفاع للموج يتراوح بين 3 و5 أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة.

• البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب.

• السماء مغطاة جزئيًا تتكاثر أحيانًا مع سقوط أمطار متفرقة من الساحل.

• رياح شمالية غربية سرعتها بين 15 و25 عقدة تصل اليوم إلى 30 عقدة على ساحل مصراتة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و3.25 متر.

• درجة حرارة سطح البحر بين 12 و14 درجة مئوية.