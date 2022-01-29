تعليق الدراسة في عين زارة بسبب فيروس كورونا

العنوان-طرابلس

أعلنت مراقبة التعليم عين زارة، تعليق الدراسة لمدة أسبوع بدء من اليوم السبت بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت المراقبة إلى أن ذلك يأتي في إطار حرصها على الطلبة والمعلمين نظرا لتزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا.

في وقت سابق قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح، إن الوضع الوبائي في البلاد يتفاقم، وأن عدد الحالات في طرابلس وصلت إلى أكثر من 900 حالة لكل 100 ألف مواطن.

وأوضح مدير المركز أنهم كمركز يضعون الإطار العام وعلى البلديات والوزارات المعنية التقيد بتنفيذ هذه الإجراءات