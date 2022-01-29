الحبري: زيادة المرتبات إلى 60 مليارًا يهدد السياسة النقدية للبلاد

أعرب نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، علي الحبري، عن تخوفه من بعض المشكلات والتشوهات التي قد تصيب السياسة النقدية للبلاد بعد اعتماد الجدول الموحد للمرتبات الذي من شأنه أن يرفع إجمالي الإنفاق العام على الباب الأول إلى 60 مليار دينار هذا العام .

وأضاف “الحبري”، خلال محاضرة استضافتها جامعة طبرق تحت عنوان “السياسة النقدية الواقع والتحديات”، أن الزيادة في بند المرتبات ستُلزم المصرف المركزي بتوفير سيولة نقدية تتراوح بين أربعة وخمسة مليارات دينار شهريًا، الأمر الذي يعد مستحيلاً، وسيؤدي إلى خلل اقتصادي كبير في البلاد.

وكانت وزارة المالية قد أعدت، مطلع الشهر الجاري، مقترحًا يتضمن جدول مرتبات موحد للموظفين في مؤسسات الدولة أشارت فيه إلى إمكانية بلوغ بند المرتبات 60 مليار دينار، في حال اعتماده.

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