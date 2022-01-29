الارصاد: اجواء باردة وتقلبات جوية مصحوبة بأمطار جيدة إلى غزيرة على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم السبت 29/ 01 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الطقس بارد نسبياً على اغلب المناطق مع بقاء فرصة سقوط الأمطار على مناطق الشمال وخاصة الشمال الشرقي حيت تتأثر هذة المناطق بدايةً من مساء اليوم بإمتداد منخفض جوي مدعوم بتيريد في طبقات الجو العليا يتحرك شرق المتوسط ينتج عنه تقلبات جوية مصحوبة بإنخفاض في درجات الحرارة مع رياح نشطة وسقوط أمطار متفرقة وتكون جيدة إلى غزيرة على المنطقة الممتدة من ( بنغازي – المرج – الجبل الأخضر حتى درنة ) تصحبها أحياناً خلايا من السحب الرعدية واحتمال سقوط حبات البرد ( التبروري ) مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة .

ووفقا للتقرير تسجل درجات الحرارة علي اغلب المناطق مابين (12-18) مْ , ولاتتجاوز (10) مْ علي المرتفعات الجبلية وحيت تسجل انخفاض يوم الغد علي اغلب المناطق .

ومن المتوقع بحسب التقرير ان يكون البحر قليل الإضطراب إلى مضطرب هذا اليوم و يكون شديد الإضطراب مساء اليوم على الساحل الشرقي نتيجة الرياح النشطة علي طول الساحل الشرقي.