مكافحة الأمراض: استمرار انتشار الموجة الرابعة لفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض استمرار انتشار الموجة الرابعة لفيروس كورونا في ليبيا.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في تقريره الوبائي استمرار انتشار الموجة الرابعة لفيروس كورونا في ليبيا وذلك عدة اعتبارات منها ارتفاع مؤشر عدد التكائر إلى 1.7 نهاية الاسبوع وارتفاع نسبة الحالات الموجبة إلى 28% في إشارة إلى زيادة انتشار المرض في المجتمع.

وأشار المركز إلى ارتفاع عدد الحالات في المناطق الأكثر كثافة سكانية مثل طرابلس 900حالة والزاوية أكثر من 200 حالة ومصراته والجبل الغربي 100 حالة اسبوعيا لكل 100,000مواطن بالإضافة إلى انخفاض معدل الوفيات إلى 1.52 تماشيا مع نمط انتشار الموجة الرابعة.

ولفت المركز إلى تباطؤ انتشار المرض في تونس رغم تسجيل زيادة ملحوظة في أعداد المرضى في المستشفيات مشددا على أن ازدياد عدد الحالات في تونس يمثل مصدر قلق كبير لليبيا حيث تؤكد المؤشرات الليبية للوباء على توافق كبير للمنحنيات الوبائية في ليبيا مع نظيرتها في تونس مع اختلاف الحجم.