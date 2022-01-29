طقس بارد نسبيًا على غالبية المناطق.. مع أمطار على الشمال الشرقي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن يبقى الطقس بارد نسبيًا على غالبية المناطق مع بقاء فرصة هطول الأمطار على مناطق الشمال وخاصة الشمال الشرقي حيث تكون جيدة إلى غزيرة بدايةً من مساء اليوم على الساحل الشرقي والجبل الأخضر.

وقال المركز، في نشرته الصادرة السبت، إن المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة، ستكون السماء بها قليلة السحب تتكاثر أحياًا على بعض المناطق مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق، واحتمال ظهور ضباب آخر الليل وصباح يوم الغد على مرتفعات الجبل الغربي، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة وتكون نشطة السرعة على المناطق الساحلية، بينما تتراوح درجات الحرارة ما بين 10 و17 درجة مئوية.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد والواحات ومرادة؛ فستَشهد هذه المناطق هطول أمطار خفيفة إلي متفرقة من حين لآخر ومن المتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة بدايةً من مساء اليوم على المنطقة الممتدة من بنغازي – المرج – الجبل الأخضر حتى درنة تصحبها أحيانًا خلايا رعدية واحتمال سقوط حبات البرد في حين تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون قوية أحيانًا قد تصل سرعتها مساء اليوم على المناطق الساحلية إلى 60 كم /س، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 10 و17 درجة مئوية وتسجل انخفاضًا يوم الغد.

وستكون السماء بمناطق الجفرة سبها غـات غدامس الحمادة صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 14 و18 درجة مئوية وتسجل انخفاضًا يوم الغد.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو، فتكون السماء فيها صافية إلى قليلة السحب والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 14 و17 درجة مئوية.

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