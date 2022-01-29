التكبالي ينتقد إدارة الأزمات ويقارنها بالنموذج المصري – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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أنتقد عضو مجلس النواب علي التكبالي في تغريدة له على حسابه عبر تويتر إدارة الأزمات في ليبيا والتعامل معها. وخاصة أزمة طرح الأحمال التي وصفها بمشكلة الكهرباء المفقودة. في الوقت الذي تبني فيه دول أخرى محطات توليد لاستشراف المستقبل.

واوضح التكبالي أن ‏المصريون يستشرفون المستقبل ويعملون على الانتهاء من بناء محطتي توليد كهرباء. هذه السنة.

وتابع التكبالي “وخوتنا منذ ألف سنة، يمنوننا بانتهاء الأزمة التي تتفاقم كل سنة، نسينا مشكلة الكهرباء المفقودة، ونريد أن نعرف مصير الأموال المرصودة”.

وفي سياق ليس ببعيد ألقى نائب محافظ ليبيا المركزي علي الحبري بقاعة فندق دار السلام بمدينة طبرق محاضرة بعنوان “السياسة النقدية الواقع والتحديات”.

وقد تحدث الحبري عن أهمية السياسة النقدية في الاقتصاد الليبي وتحديات السياسة النقدية المالية. والعرض النقدي وسعر الفائدة على التحويل وسعر الصرف والعمق المالي .

في حين أوضح نائب محافظ ليبيا المركزي عن إصلاح الجهاز المصرفي كقاطرة لتنمية الاقتصاد .

وقد حضر هذه الندوة رجال الأعمال والعاملين بالمصارف وعدد كبير من المهتمين بالشأن المالي والمصرفي في مدينة طبرق.

في حين استضاف رئيس جامعة طبرق الأستاذ الدكتور حسن علي خيرالله مساء أمس الأربعاء علي الحبري رفقة والدكتور فرج نجم مدير مركز السلام الدولي .

يشار إلى أن هذه المحاضرة تأتي في إطار التعاون العلمي والثقافي بين مركز البحوث والدراسات العلمية مع مؤسسات الدولة الاقتصادية.