وزارة التعليم: إيقاف الدراسة في طرابلس إسبوعين بسبب كورونا

اِتفقت وزارة التربية والتعليم والمركز الوطني لمُكافحة الأمراض على إيقاف الدراسة بمُراقبات التربية والتعليم طرابلس الكبرى لمُدّة أسبوعين اِعتباراً من غدٍ الأحد، على أن يتم اِحتساب مُدّة الإيقاف من عطلة نصف السنة لهذا العام.

وأكدت وزارة التعليم في بيان لها أنه تمّ اِتّخاذ القرار في اِجتماع لوزير التربية والتعليم، ووكيل الوزارة للشؤون التربوية، ووكيل الوزارة لشؤون المُراقبات، مع مدير المركز الوطني لمُكافحة الأمراض واللجنة الاستشارية العلمية بالمركز.

وبين مُدير المركز الوطني لمُكافحة الأمراض حيدر السائح للحضور أن قرار إيقاف الدراسة لأسبوعين سببه تفاقم الوضع الوبائي في بلديات طرابلس الكبرى.

وشدّد وزير التربية والتعليم، ووكيل الوزارة للشؤون التربوية، ووكيل الوزارة لشؤون المُراقبات على أن يتم اِحتساب مُدّة الإيقاف من عطلة نصف السنة لهذا العام، موضحين أن الدراسة في بقية مُراقبات التربية والتعليم مُستمرة شرط التّقيّد بالبروتوكول الصحي المعمول به.

واِتّفقت وزارة التربية والتعليم، والمركز الوطني لمُكافحة الأمراض على عقد مزيد من الاجتماعات خِلال المُدّة المُقبلة، لتقييم الوضع الوبائي.