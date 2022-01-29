السائح: مشغلات PCR الخاصة بالكشف عن إصابات كورونا قاربت على النفاذ

ليبيا – أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح أن مشغلات PCR الخاصة بالكشف عن الإصابات بفيروس كورونا قاربت على النفاذ.

السائح وفي منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أمس الخميس، أشار إلى أن اعتصام الكوادر البشرية سبب إرباك واضح لعمل المركز ووزارة الصحة، لافتًا إلى أن إعطاء الحقوق ومكافئات العناصر الطبية والطبية المساعدة شيء ضروري جدًا في ظل الموجة الرابعة.

كما لفت إلى وجود ازدحام كبير جدًا لاجراء المسحات لأن فرق الرصد كانوا معتصمين منذ أكثر من ثلاث أشهر ماسبب الكثير من المشاكل.

ونوه إلى أن مراكز عزل تحتوي سعة سريرية عالية ولكن لايوجد عناصر طبية لتشغيلها.

السائح أشار إلى وجود العديد من المشاكل تحتاج حلولًا.

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