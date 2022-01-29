العثور على أكثر من 200 قطعة من مخدر الحشيش على شواطئ سوسة – أخبار ليبيا 24

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عثر رئيس عرفاء ” خالد سعد سعيد في مدينة سوسة على كمية كبيرة من مخدر الحشيش تقدر بأكثر من 200 قطعة.

وافاد مراسل أخبار ليبيا 24 أن كمية الحشيش قد قذفتها امواج البحر على شاطئ سوسه.

وأكد المراسل أن رئيس عرفاء خالد سعيد قام بتسليمها إلى السرية البحرية المقاتلة سوسه.

وجهت السريه الشكر و التقدير و الثناء لرئيس عرفاء خالد سعيد تقديرا لإمانته وموقفه الوطني و حرصه على امن الوطن و المواطن.

وفي سياق متصل قالت مديرية أمن المرج أن مواطنا سلم لها كمية كبيرة من مخدر الحشيش. لافتة إلى أن الكمية تقدر بـ15 كيلوغراما.

وأوضحت المديرية في بيان لها الخميس. أن أحد المواطنين الشرفاء سلمها كمية من المواد المخدرة “حشيش”. عثر عليها على شواطئ طلميثة بوزن 15كيلو تقريبًا.

وأشارت المديرية إلى أن مدير الأمن العقيد وهبي الرخ هو من استلم الضبطية. لافتة إلى أنها ستحال إلى الجهات المختصة.

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت الخميس، القبض على شخص يقوم بالاتجار بالمخدرات وبحوزته 15 كيلوغرام من مخدر الحشيش وكيلوغرام من مخدر الكوكايين.

ولم تفصح الداخلية، في منشورها عن مكان إقامة التاجر الذي جرى القبض عليه من قبل مكافحة المخدرات.

وأوضحت الوزارة، أن عملية القبض جاءت بعد ورود معلومات لأعضاء مكتب التحريات بجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تفيد بوجود شخص يقوم بالاتجار بالمواد المخدرات.

وأضافت، أنه بعد التحري وجمع المعلومات اللازمة تمكن أعضاء المكتب من ضبط الشخص المطلوب. وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تقدر بـ5 كيلوغرام.