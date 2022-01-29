ناعياً “الفونشة”.. اعتيقة: أطربتنا ولم تنل منا إلاّ إعجاباً مستتراً  

نعى جمعة اعتيقة، نائب رئيس المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، المطربة الليبية خديجة الكاديكي، والتي وارت الثرى أمس عن عمر 87 عاماً.

كتب عتيقة على فيسبوك: “شعب لايعلق العرجون إلا بعد الوفاه رحم الله من أطربتنا ولم تنل منا سوي اعجاباً مستتر رحم الله الفونشه”.

وتوفيت الفنانة، خديجة الكاديكي، التي اشتهرت بعدد من الألقاب منها «الفونشة» و«الوردة الليبية»، الجمعة، في بنغازي عن 87 عاما.

ونعى عدد من الفنانين الليبيين الراحلة، عبر منشورات على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، بوصفها فنانة شعبية ذات طباع خاص ولها العديد من الأغاني الشهيرة.

والراحلة من مواليد بنغازي العام 1935، بدأت حياتها الفنية في خمسينيات القرن الماضي فنانة شعبية تحيي حفلات الأفراح في بنغازي.