عضو بلجنة خارطة الطريق: كل الاحتمالات واردة بشأن اختيار الحكومة الجديدة

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية |

29 January, 2022

أكد عضو لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب مفتاح الكرتيحي أن كل الاحتمالات واردة بشأن اختيار الحكومة الجديدة.

وردا على سؤال بوابة إفريقيا الإخبارية مدى إمكانية نجاح مجلس النواب في اختيار حكومة جديدة أكد الكرتيحي أنه إلى الآن ليس هناك شي واضح تماماً مؤكدا أن كل الاحتمالات واردة ويصعب التكهن بما يمكن أن يحدث.

وبين الكرتيحي أن الصورة ستكون أكثر وضوحا يوم الاثنين القادم حيث يعقد مجلس النواب جلسة رسمية في مدينة طبرق لتسلم ملفات المترشحين للحكومة المقرر اختيارها بديلا عن حكومة الوحدة الوطنية.

وأعلن مجلس النواب الثلاثاء الماضي اعتماد شروط الترشح لمنصب رئيس الوزراء وصوت على عدم إدخال مجلس الدولة في التزكيات الخاصة بالمتقدمين لرئاسة الحكومة الجديدة كما تم الاتفاق على أن يكون الإثنين المقبل موعدًا لاستلام ملفات المترشحين لرئاسة الحكومة بدلاً من حكومة الوحدة الوطنية المنتهية.