انهيار جزء من رصيف مشاة بشارع حيوي ببنغازي وإغلاق الطريق أمام السيارات

العنوان-بنغازي

انهار اليوم السبت جزء من رصيف المشاة طريق حيوي في حي الكيش وسط بنغازي من دون حدوث أي إصابات. وسارعت أجهزة الأمن المرورية في إغلاق الطريق أمام المارة.

وإثر انهيار رصيف الطريق ظهرت حفرة عميقة قد يكون سببه تصدع خط الصرف الصحي.

وقامت شرطة المرور بمديرية بنغازي بإغلاق الطريق تحسبا لحدوث سقوط أكبر بسبب مرور السيارات بجانب السقوط ما قد يعرض حياتهم للخاطر.

وتعاني البنية التحتية في بنغازي من الإهمال وعدم صيانتها حيث شهدت المدينة منتصف يناير الجاري انهيار جزء من الطريق في حي الماجوري من دون حدوث أي إصابات. وسارعت أجهزة الأمن المرورية حينها إلى إغلاق الطريق أمام المارة.