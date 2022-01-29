العدل”: مجهولون أطلقوا النار على سيارة الوزيرة.. وندعو للتحقيق

أدانت وزارة العدل استهداف الوزيرة حليمة عبد الرحمن من قبل مجهولين عبر اعتراض سيارتها والرماية عليها بالرصاص، يوم أمس الجمعة، بمنطقة السوانئ جنوب العاصمة طرابلس.

واستنكرت الوزارة الحادثة ، في بيان لها، ووصفتها بأنها ممارسات إرهابية ظالمة، معتبرةً أنها عمل إجرامي جبان يهدف إلى المساس بمؤسسات الدولة الرسمية وإيقاف عجلة التقدم، وإحباط عزيمة منتسبي وزارة العدل بصفة عامة.

واختتمت الوزارة بيانها، الذي حمل الرقم “1”، بدعوة الجهات الأمنية المختصة في البلاد إلى متابعة الأمر وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة.

وكان مصدر قد كشف لــ”218″، في وقت سابق، عن تعرض وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن لمحاولة سطو مسلح، أثناء تنقلها دون حراسات بطريق السواني جنوب طرابلس اليوم الجمعة، نافيًا صحة الأنباء المتداولة عن تعرضها لمحاولة اغتيال.

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