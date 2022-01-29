بالصور| انهيار جزء من رصيف مشاة بمنطقة الكيش في بنغازي والمرور يُحذر

أخبار ليبيا 24

انهار جزء من رصيف مشاة طريق حيوي في حي الكيش وسط بنغازي دون حدوث أي إصابات. وسارعت أجهزة الأمن المرورية في إغلاق الطريق أمام المارة.

وإثر انهيار رصيف الطريق ظهرت حفرة عميقة قد يكون سببه تصدع خط الصرف الصحي.

وقامت شرطة المرور بمديرية بنغازي بإغلاق الطريق تحسبا لحدوث سقوط أكبر بسبب مرور السيارات بجانب السقوط ما قد يعرض حياتهم للخاطر.

ونبه قسم المرور والتراخيص بنغازي المواطنين من ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم القيادة بسرعة مفرطة والانتباه واليقظة عند الاقتراب من مكان الانهيار.

وتعاني البنية التحتية في بنغازي من الإهمال حيث شهدت المدينة منتصف يناير الجاري انهيار جزء من الطريق في حي الماجوري.