وزارة التربية تُوقف العملية التعليمية بمراقبات طرابلس.. والسبب كورونا

أسفر الاجتماع، الذي جمع وكيل التربية والتعليم ووكيل الوزارة للشؤون التربوية ووكيل الوزارة لشؤون المراقبات مع مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض واللجنة الاستشارية العلمية بالمركز؛ عن اتخاذ قرار بإيقاف الدراسة لمدة أسبوعين بمُراقبات التربية والتعليم في طرابلس الكبرى.

وقالت الوزارة إن القرار سيتم تطبيقه اعتباراً من يوم الأحد 30 يناير الجاري، وأشارت إلى أن مدة الإيقاف ستُحتسب من عطلة نصف السنة، وبررت الأمر بالارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم استمرار العملية التعليمية في بقية مراقبات التربية والتعليم بشرط التقيد بالبروتوكول الصحي المعمول به في البلاد.

من جانبه، قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح إن القرار اتخذ بسبب تفاقم الوضع الوبائي في المنطقة.

وكان حيدر السائح قد دقّ ناقوس الخطر في منطقة طرابلس التي أعلنها كمنطقة حمراء بعد تزايد عدد الإصابات فيها.

يذكر أن مُراقبتيْ التربية والتعليم في بلديتي أبوسليم وعين زارة بمدينة طرابلس، قررتا تعليق الدراسة في المدارس الواقعة في نطاق البلديتين، ابتداءً من 29 يناير الجاري.

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