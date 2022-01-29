مواطن يُسلم مراقبة آثار بنغازي قطعة تاريخية تعود إلى 1932 – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

أعلنت مراقبة آثار بنغازي عن استلامها قطعة تاريخية هامة متمثلة في جرس كنيسة يعود تاريخ صنعه إلى عام 1932.

وأوضحت مراقبة آثار بنغازي أن المواطن، خليفة الكوافي، من سكان مدينة المرج، وصاحب محل لشراء الخردوات تحصل على القطعة التاريخية عبر شرائها من سوداني الجنسية.

وقال مراقب آثار بنغازي، هاني العبدلي، أن الجرس يعد قطعة تاريخية، مثنيا على الحس الوطني لدى المواطن خليفة الكوافي.

يذكر أن التسليم الاستلام تم بمحضر رسمي حرره رئيس قسم المتاحف بمراقبة آثار بنغازي، إبراهيم بوشعالة.