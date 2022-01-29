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وليامز تطالب الدول التي ترسل المرتزقة بضرورة احترام سيادة ليبيا

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

علّقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، على الأرقام التي سبق أن أعلنتها العام الماضي بوجود 20 ألفًا من القوات الأجنبية والمرتزقة و10 قواعد أجنبية في ليبيا، وقالت إن هذه “الأرقام لم تتغير كثيرًا”.

وليامز وفي لقاء مع برنامج “مقابلة خاصة” على قناة “الوسط WTV”، أمس الجمعة،  وجهت  رسالة إلى الدول التي ترسل هذه القوات بضرورة أن “تحترم سيادة ليبيا وطلبات الليبيين بالانسحاب”.

 وقالت إن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) تعمل على هذا الملف بشكل مدروس، وهناك زيارات لبعض العواصم للتشاور مع المسؤولين عن ملف القوات الأجنبية والمرتزقة”، معبرة عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى رؤية مشتركة لهذا الملف المعقد”.

 

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قناة ليبيا الحدث

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