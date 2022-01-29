سفير تركيا يزور بنغازي ويلتقي مسؤولي البلدية

وصل السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلمز إلى مدينة بنغازي، صباح اليوم السبت، إذ التقى عددًا من أعضاء مجلس النواب، ومسؤولين ببلدية بنغازي.

وخلال زيارة وفد من مجلس النواب إلى أنقرة في منتصف ديسمبر الجاري، جرت مناقشة فتح قنصلية تركيا في بنغازي، لتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات القنصلية. وتأشيرة الدخول إلى تركيا.

وضم الوفد رئيس مجلس النواب المكلف وقتها فوزي النويري ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس يوسف العقوري، ورئيس لجنة الطاقة عيسى العريبي. والتقى الوفد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وفي 14 يونيو من العام 2014، أعلنت تركيا إغلاق قنصليتها العامة في بنغازي «بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة».