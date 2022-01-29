امغيب: نحن بحاجة لحكومة وطنية صادقة تقودها شخصية قوية

قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب، إنه بسبب ضعف رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه، وخنوع وعبث رئيس الحكومة ووزيرة خارجيته، تحولت البلاد إلى “وكالة من غير بواب”.

امغيب و في منشور له على “فيسبوك”، قال: ” البلاد تحول فيها السفراء إلى حكام وولاة أمر واوصياء على الشعب الليبي يقررون ويتحدثون نيابةً عنه” .

وتابع” لقد أرجعونا بضعفهم إلى عصور عبث وتحكم السفراء بمصائر الشعوب، نحن فعلاً بحاجة لأن تكون للبلاد حكومة وطنية صادقة تقودها شخصية قوية توقف عبث الأجنبي وهيمنته وتمهد لإجراء الانتخابات في اقرب الآجال”.