اتحاد عمال النفط: حكومة الدبيبة فاشلة وتجبرنا على الإغلاق

وجه الاتحاد العام لعمال النفط والغاز اتعامل إلى حكومة الوحدة الوطنية، بأنها تعمل على إجبارهم على إغلاق النفط، واصفا إياها بأنها «فاشلة بامتياز وتهدر أموال الدولة».

وذكر الاتحاد، في بيان له أن «حكومة عبدالحميد الدبيبة تجبر موظفي قطاع النفط على اتخاذ قرار إغلاق النفط لتطبيق قرار (642) لسنة 2013م الخاص بزيادة مرتباتهم وتحسين أوضاعهم المعيشية».

وأضاف «للأسف الشديد ما لمسناه وشاهدناه من حكومة الوحدة الوطنية تجاه الطلبات المتكررة من عمال النفط والغاز المتمثلة في حقوق العمال وزيادة مرتبات العاملين بالقطاع وتطبيق صحيح القانون أضفي انطباع عند العاملين بقطاع النفط عن الحكومة بأنها حكومة فاشلة بامتياز و تهدر أموال الدولة من أجل شراء ولاءات لها».

وتابع «لم تلتفت الحكومة الى العاملين بقطاع النفط ولم تقم بتسوية أوضاعهم من ناحية تطبيق قرار( 642) القاضي بزيادة مرتباتهم 67% أو تحسين الخدمات وتوفير الرعاية الصحية لهم ولأسرهم رغم أن موظفي قطاع النفط طيلة هذا الفترة لم يقوموا بأي نوع من الضغوطات مثل إغلاق النقط أو تخفيض الإنتاج حتى يتم النظر في حقوقهم وتطبيق القرارات الصادرة بتحسين أوضاعهم».

واختتم البيان «نتمنى أن لا تجبرنا الحكومة بان نتبع النهج الذي ترغبه وهو (اللي ما يعيط ما ينسمع صوته)، ونتمنى أن لا تجبر العاملين على الإغلاقات والإضرابات عن العمل».