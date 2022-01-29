طقس بارد نسبيا على أغلب مناطق البلاد

طرابلس-العنوان

تشهد أغلب مناطق البلاد، اليوم السبت، طقسًا باردًا نسبيًا على مع بقاء فرصة هطول الأمطار على مناطق الشمال خاصة الشمال الشرقي.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية تتأثر أجواء هذه المناطق بدايةً من مساء اليوم بامتداد منخفض جوي مدعوم بتبريد في طبقات الجو العليا يتحرك شرق المتوسط، ينتج عنه تقلبات جوية مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة مع رياح نشطة وسقوط أمطار متفرقة، وتكون جيدة إلى غزيرة على المنطقة الممتدة من (بنغازي – المرج – الجبل الأخضر حتى درنة) تصحبها أحيانًا خلايا من السحب الرعدية واحتمال سقوط حبات البرد (التبروري)، ما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

وتسجل درجات الحرارة على أغلب المناطق بين 12 و18 درجة مئوية، ولا تتجاوز 10 درجات مئوية على المرتفعات الجبلية، وحيث تسجل انخفاضًا غدًا على أغلب المناطق.

بينما تكون حالة السماء في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

قليلة السحب تتكاثر على بعض المناطق، مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق، واحتمال ظهور ضباب آخر الليل، وصباح غد على مرتفعات الجبل الغربي.

والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، وتكون نشطة السرعة على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة تتراوح بين 10 و17 درجة مئوية.

أما في الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مراده تشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متفرقة من حين لآخر ومن المتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة بداية من مساء اليوم على المنطقة الممتدة من (بنغازي – المرج – الجبل الأخضر حتى درنة) تصحبها أحيانًا خلايا رعدية واحتمال سقوط حبات البرد (التبروري).

والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتكون قوية أحيانًا قد تصل سرعتها مساء اليوم على المناطق الساحلية إلى 60 كم/ س.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 10 و17 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا يوم الغد.

وفي الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 14 و18مئوية وتسجل انخفاضًا يوم الغد.

أما في الكفرة – السرير- تازٍربو تكون صافية إلى قليلة السحب، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 14و17 مئوية.