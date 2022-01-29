إيقاف الدراسة بمراقبات التربية والتعليم طرابلس الكبرى لأسبوعين بسبب تفاقم الوضع الوبائي

اتفقت وزارة التربية والتعليم والمركز الوطني لمُكافحة الأمراض على إيقاف الدراسة بمراقبات التربية والتعليم طرابلس الكبرى لمُدّة أسبوعين اِعتبارًا من غدٍ الأحد، على أن يتم احتساب مُدّة الإيقاف من عطلة نصف السنة لهذا العام.

الوزارة وفي بيان لها ، أوضحت أنه تم اتخاذ القرار في اِجتماع لوزير التربية والتعليم،ووكيل الوزارة للشؤون التربوية، ووكيل الوزارة لشؤون المراقبات، مع مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض واللجنة الاستشارية العلمية بالمركز.

وأحاط مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح الحضور بأن قرار إيقاف الدراسة لأسبوعين سببه تفاقم الوضع الوبائي في بلديات طرابلس الكبرى.